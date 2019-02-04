Москва, 4 февраля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Очевидцы опубликовали в Сети 4 февраля видео пожара в историческом здании на Никитском бульваре в Москве.

Moscow.mchs.ru Ликвидация пожара на Никитском бульваре в Москве

На кадрах видно пламя, выходящее из окна одной из квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара погибли четыре человека, ещё двое пострадали. Спасти удалось 42 жильца дома, в том числе восемь детей.

По данным пресс-службы МЧС, пожар ликвидирован в 5:10 по московскому времени. Тушение осложняли деревянные перекрытия здания, по которым переходил огонь.