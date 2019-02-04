В Сети опубликовано видео пожара в центре Москвы
Москва, 4 февраля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Очевидцы опубликовали в Сети 4 февраля видео пожара в историческом здании на Никитском бульваре в Москве.
Moscow.mchs.ru
Ликвидация пожара на Никитском бульваре в Москве
На кадрах видно пламя, выходящее из окна одной из квартир.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара погибли четыре человека, ещё двое пострадали. Спасти удалось 42 жильца дома, в том числе восемь детей.
По данным пресс-службы МЧС, пожар ликвидирован в 5:10 по московскому времени. Тушение осложняли деревянные перекрытия здания, по которым переходил огонь.