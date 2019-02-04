Москва, 4 февраля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. В Москве пожар в Центральном административном округе (ЦАО) ликвидирован, сообщили журналистам 4 февраля в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.

Moscow.mchs.ru Пожарные работают

Возгорание произошло в историческом здании по адресу Никитский бульвар, дом 12. Сигнал в МЧС поступил в 0:55.

«Уже через 5 минут к месту происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К моменту прибытия происходило открытое горение из 5 окон в квартире, расположенной на 5 этаже. Огнеборцы несколько часов сражались с огнём в условиях плотного задымления и высокой температуры», — сообщили в МЧС.

Тушение пожара затрудняло то, что здание старой постройки и имеет деревянные перекрытия. В 3:49 пожар был локализован, в 5:10 полностью ликвидирован на площади 1000 кв. м.

Погибли 4 человека, 2 пострадали. Пожарным удалось вывести из горящего здания 42 жителя, в том числе 8 детей.