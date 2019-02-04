Москва, 4 февраля, 2019, 07:33 — ИА Регнум. В России могут установить уменьшенные и совмещенные дорожные знаки в случае успешного эксперимента в пяти регионах страны, сообщают 4 февраля «Известия» со ссылкой на ГИБДД.

Дорожный знак

Отмечается, что минимально допустимый размер знаков уменьшен до 40 на 40 см, а в отдельных случаях — до 35 на 35 см, что в два раза меньше действующего стандарта. При этом эксперимент с уменьшенными знаками проходил с 2017 года и не вызвал массовых протестов водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, уменьшенные дорожные знаки начали устанавливать в Москве в 2017 году, они появились на 120 улицах столицы. При этом стандартные знаки после демонтажа не выбрасывают, а продолжают использовать на крупных магистралях. В течение текущего года перечень адресов, где появятся мини-указатели, будет расширяться.

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