Москва, 4 февраля, 2019, 01:30 — ИА Регнум. Церемония возведения на престол главы раскольнической Православной церкви Украины Епифания (Думенко) не стала значительным событием для православного мира. Об этом написал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем канале в Telegram.

President.gov.ua Епифаний (Думенко)

Представитель РПЦ отметил, что на церемонии не было делегатов поместных церквей, за исключением Константинопольской. Этого следовало ожидать, добавил он.

«Какая церковь — такое и признание», — написал Легойда.

Филарет (Денисенко) не присутствовал на интронизации своего ставленника Епифания по причине «дипломатической болезни». «Без патриаршего куколя Филарет не хочет», добавил Легойда, однако для делегации из Стамбула это недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Софийском соборе Киева был возведен в сан главы Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Церемония собрала около 60 «епископов» ПЦУ и Константинопольского патриархата, присутствовали также члены правительства и президент Украины Петр Порошенко. Интереса среди прихожан церемония не вызвала.

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