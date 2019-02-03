Пекин, 3 февраля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Крупнейшие южные провинции Китая — Гуандун и Чжэцзян, а также столичный Пекин лидируют в стране по итогам 2018 года в таком важнейшем экономическом показателе, как совокупный объем финансирования компаний и предприятий реального сектора экономики, сообщает 3 февраля Синьхуа со ссылкой на данные, представленные Народным банком Китая (НБК).

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Финансирование в Гуандуне составило 2,25 трлн юаней (свыше 335 млрд долларов). Производители Чжэцзяна профинансированы на 1,95 трлн юаней, а Пекина — на 1,78 трлн.

Несмотря на общее «охлаждение» прежде «перегретой» экономики КНР, три указанных региона отличаются активным и поступательным экономическим развитием. При этом общий китайский ВВП в ушедшем году вырос на 6,6%. Но при этом темпы роста экономики оказались самыми медленными за последние 28 лет.