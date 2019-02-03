Екатеринбург, 3 февраля, 2019, 20:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прошла конференция «Негативные последствия повышения пенсионного возраста в России». Мероприятие было организовано свердловским отделением всероссийской общественной организации «Суть времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Конференция в Екатеринбурге

Андрей Алексеев Участники конференции в Екатеринбурге

В работе конференции приняли участие доктор философских наук, профессор «Уральского государственного экономического университета» и почётный работник образования Вадим Егоров, кандидат философских наук, доцент кафедры проектного управления образованием «Института развития образования Свердловской области» Александр Шарапов, глава уральского отделения и член президиума Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Екатерина Забачёва и координатор первоуральского отделения общественного движения «Суть времени» Иван Черемных. Модерировал мероприятие член президиума екатеринбургского движения «В защиту исторического достоинства» и координатор свердловского отделения «Сути времени» Алексей Банников.

Участники конференции представили доклады о негативных политических, экономических и социальных последствиях увеличения пенсионного возраста, а также о реакции общественности и представителей профессиональных групп на законодательные нововведения.

Как сообщил Алексей Банников, уже в первые месяцы после того как правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о повышении пенсионного возраста, рейтинг доверия к власти со стороны граждан начал стремительно падать. Он сообщил, что данная тенденция продолжается и, по его мнению, в дальнейшем динамика будет также отрицательной.

Андрей Алексеев Алексей Банников

Более того, координатор свердловского отделения «Сути времени» считает, что в результате повышения пенсионного возраста на пять лет может произойти полная утрата народного доверия ко всем институтам власти, что грозит внутриполитической нестабильностью, а в условиях конфронтации с Западом обернуться поражением в холодной войне.

«Мы помним, что поражение в холодной войне закончилось распадом СССР в 1991 году и мы не имеем права допустить повторения такого сценария», — заявил общественник.

Алексей Банников отметил, что принятая реформа спровоцировала распад пропутинского ядра, что неизбежно повлечёт за собой начало распада общественного порядка, гарантом которого выступает лично президент. Также общественник подчеркнул, что на после принятия пенсионной реформы произошла активизация промайданных сил внутри России, которые стремятся «оседлать» социальный протест.

Иван Черемных отметил противоречия в тезисах и представленных расчетах лоббистов пенсионной реформы. Он напомнил, что одной из целью повышения пенсионного возраста была заявлена экономия бюджетных средств, но впоследствии, при принятии закона выяснилось, что на первом этапе реформы потребуется вложение средств из государственной казны.

Андрей Алексеев Иван Черемных

Также Иван Черемных подчеркнул, что вице-премьер Антон Силуанов неоднократно заявлял о последующем в результате реформы повышении пенсии до 20 тыс. рублей, однако бывший министр финансов и председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в процессе обсуждения пенсионной реформы указывал на совсем иную динамику повышения пенсий. Общественник заявил, что проведённые им расчеты на основе данных Кудрина говорят о повышении реальной пенсии до 14,6 тыс. рублей к 20-м годам и до 16,6 тыс. рублей к 30-м годам.

Представитель РВС Екатерина Забачёва осветила социальные аспекты повышения пенсионного возраста. Она сообщила, что при продвижении пенсионной реформы в правительстве ориентировались на увеличение продолжительности жизни и на прогноз увеличения продолжительности жизни в России. Однако, по мнению общественницы, связанная с продолжительностью жизни динамика может иметь в будущем и отрицательные тенденции.

Андрей Алексеев Екатерина Забачёва

Более того, Екатерина Забачёва подчеркнула, что средняя продолжительность жизни мужчин более 65 лет (возраст выхода на пенсию) по официальным данным есть только в 37 регионах страны, в остальных субъектах Российской Федерации мужчины живут в среднем менее 65 лет. Так в этот список входят Свердловская и Челябинска области, в которых средняя продолжительность жизни мужчин чуть менее 64 лет.

Также представитель РВС отметила, что демографическая нагрузка (соотношение работающих и иждивенцев) в России находится на уровне чуть более 100%, тогда как в странах Восточной и Западной Европы этот показатель составляет более 120%, а в некоторых государствах — порядка 200%, и всё это ставит под сомнение необходимость пенсионных преобразований в стране. При этом пенсии и социальные выплаты в европейских странах кратно превышают пенсии и социальные выплаты в России.

Андрей Алексеев Александр Шарапов

Кандидат философских наук Александр Шарапов сообщил, что одним из последствий пенсионной реформы стало разочарование среди населения и, что крайне тревожно, — среди молодёжи. Эксперт подчеркнул, что в советский период истории у граждан страны была уверенность в будущем, что являлось фактором высокого духовного и психологического климата в обществе. В современной России, по мнению Александра Шарапова, обстановка совсем иная, а принятая пенсионная реформа усугубила негативные тенденции в российском обществе сформированные за последние десятилетия.

Андрей Алексеев Вадим Егоров

В свою очередь доктор философских наук Вадим Егоров заявил, что, по его мнению, принятая реформа противоречит ст. 55 Конституции РФ, в которой прямо говорится о том, что принимаемые в России законы не должны умалять «права и свободы человека и гражданина». Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста это удар по социальным правам гражданина. Вадим Егоров сообщил, что средняя пенсия в Греции в 8−9 раз выше, чем в России и, по его мнению, именно на этот показатель надо направлять усилия, принимать законы не о повышении пенсионного возраста, а о повышении пенсий. Профессор заявил, что пока власть чувствует сопротивление в обществе, то действует с оглядкой, а потому он убеждён, что гражданское общество России должно усиливать конструктивный протест и только так можно добиться отмены повышения пенсионного возраста.

По итогам конференции общественники и эксперты сошлись во мнении, что после повышения пенсионного возраста общественно-политическая жизнь в стране разделилась на «до» и «после» пенсионной реформы. Участники конференции пришли к выводу, что негативные политические и социальные последствия нового закона кратно перекрывают декларируемые экономические бонусы, которые, по мнению экспертов и общественников, вовсе не безусловны.

Напомним, что 3 февраля общественное движение «Суть времени» провело всероссийскую акцию, посвящённую последствиям пенсионной реформы в России в 22 городах страны от Дальнего Востока до Северо-Запада России. Общественники организовали конференции, круглые столы и другие дискуссионные площадки, в работе которых приняли участие приглашённые эксперты.