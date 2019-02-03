Архангельск, 3 февраля, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Три тысячи архангелогородцев приняли сегодня участие в антимусорном митинге, несмотря на мороз в — 20 C, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Антимусорный митинг в Архангельске «выселили» на окраину

Напомним, в прошлый раз митинг против ввоза отходов из других регионов проходил в центральной части города. На этот раз власть города «выселила» митингующих на задворки — желающим предложили собраться буквально на выезде из Архангельска — на Левом берегу. Но уменьшить масштабы протеста не удалось: из-за митинга здесь образовалась огромная пробка, автомобильное движение по железнодорожному мосту было практически заблокировано.

Главным требованием митингующих было немедленное прекращение строительства полигона на станции Шиес в Ленском районе, куда планируют привозить на хранение отходы из Москвы. Горожане также потребовали от региональных депутатов принять закон о запрете ввоза мусора из других регионов и призвали губернатора Игоря Орлова незамедлительно сложить полномочия.

Напомним, что отправной точкой конфликта стало известие о том, что на юге области планируют построить полигон для утилизации ТКО. Подробности проекта долгое время не раскрывались, власти лишь ссылались на передовые европейские технологии. Но после презентации проекта подтвердились все худшие опасения — на станции Шиес будет полигон для хранения брикетов ТКО.

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