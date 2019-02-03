Париж, 3 февраля, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Члены ассоциации операторов мобильной связи GSMA могут провести встречу для обсуждения ситуации вокруг китайской компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.

Kārlis Dambrāns Huawei

Генеральный директор GSMA Матс Гранрид разослал членам ассоциации письмо с предложением включить вопрос о Huawei в повестку следующего заседания совета директоров. В GSMA опасаются, что возможный запрет на использование оборудования китайской компании на ключевых рынках может замедлить развитие индустрии.

Ожидается, что встреча представителей операторов мобильной связи состоится в Барселоне в конце февраля в кулуарах выставки Mobile World Congress.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о запрете на использование телекоммуникационного оборудования китайских компаний рассматривается правительствами некоторых стран Евросоюза.

25 января представитель британского оператора связи Vodafone заявил, что компания приостановит использование оборудования Huawei в строительстве сетей на территории ЕС.