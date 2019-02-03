СМИ: операторы мобильной связи проведут собрание по вопросу Huawei
Париж, 3 февраля, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Члены ассоциации операторов мобильной связи GSMA могут провести встречу для обсуждения ситуации вокруг китайской компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.
Генеральный директор GSMA Матс Гранрид разослал членам ассоциации письмо с предложением включить вопрос о Huawei в повестку следующего заседания совета директоров. В GSMA опасаются, что возможный запрет на использование оборудования китайской компании на ключевых рынках может замедлить развитие индустрии.
Ожидается, что встреча представителей операторов мобильной связи состоится в Барселоне в конце февраля в кулуарах выставки Mobile World Congress.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о запрете на использование телекоммуникационного оборудования китайских компаний рассматривается правительствами некоторых стран Евросоюза.
25 января представитель британского оператора связи Vodafone заявил, что компания приостановит использование оборудования Huawei в строительстве сетей на территории ЕС.