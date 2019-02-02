Иллинойс, США, 2 февраля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Аномальные холода принесли США более двух десятков связанных с погодой смертей, сотни травм, включая обморожение, сломанные кости, сердечные приступы и отравление угарным газом, сообщает AP.

(сс) Nicholas A. Tonelli Завалило снегом

Опасные холода и сильный снег, который охватили север США на этой неделе, отступили — унеся с собой множество человеческих жертв. Только в Иллинойсе больницы сообщили о более чем 220 случаях обморожения и переохлаждения.

«Я определенно видела больше обморожений, чем когда-либо за всю свою работу, только за последние три дня», — говорит доктор Андреа Роуленд-Фишер, врач отделения неотложной помощи госпиталя Хеннепин.

По ее словам, у большинства из этих пациентов имеются проблемы, которые затрудняют им уход за собой: задержка в развитии, психические заболевания, очень юный или очень пожилой возраст. Среди больных также оказывались люди в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, которые потеряли сознание или не осознавали, что они замерзли или получили ранения. Другие получили обморожение по дороге на работу, после того, как подвергались действию холода в течение короткого времени. Среди них были люди, чьи машины не заводились или застряли на улице, а также те, кто просто не думал, что они могут так быстро обморозиться и выходили на улицу без перчаток.

Снег, который сопровождал холод, также вызывал проблемы. В Реймонде, штат Нью-Гэмпшир, водитель транспортного средства госдепартамента получил травму головы после того, как лед и снег вылетели из грузовика впереди и пробили лобовое стекло. Всего за два дня, во вторник и среду, госпиталь Мерсихелт в Рокфорде принял 15 человек с вызванными падением на лед переломами; 10 человек, которые попали в автокатастрофы, вызванные снегом, и 8 человек, которые жаловались на боль в груди или одышку после расчистки снега. Как говорит врач скорой помощи этой больницы Джон Пакиела, в течение нескольких дней они жили, как в Антарктиде.

К пятнице заморозки в основном прекратились, температура поднялась с — 40 до — 20 градусов в Миннеаполисе и Чикаго. Считается, что погода является фактором по крайней мере 27 смертей.