Сеул, 2 февраля, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Объём мировых поставок смартфонов в 2018 году сократился на 5% по сравнению с предыдущим годом, согласно отчёту Strategy Analytics.

Смартфон

Эксперты компании Strategy Analytics отмечают, что по итогам 2018 года впервые было зафиксировано снижение глобальных поставок смартфонов. В 4 квартале 2018 года поставки смартфонов упали на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 400,7 млн устройств до 376 млн). За год поставки упали на 5% с 1,51 млрд до 1,43 млрд.

Согласно данным Strategy Analytics, больше всего смартфонов в 2018 году поставила южнокорейская компания Samsung (291,3 млн устройств). На 2 и 3 местах с близкими результатами расположились американская компания Apple (206,3 млн) и китайская Huawei (205,8 млн). При этом в 4 квартале 2018 года поставки Apple составили 65,9 млн устройств (в том же квартале 2017 года 77,3 млн), а поставки Huawei — 60,5 (в том же квартале 2017 года 41 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четвёртом квартале 2018 года объём продаж смартфонов на рынке Китая, являющимся крупнейшим рынком мира, упал на 11%.