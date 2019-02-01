Москва, 2 февраля, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Телеканал ТВ-3 объявил о съемках сериала о гибели туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году. Картина выйдет на экраны не ранее 2020 года.

Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега. Слева от палатки поисковики: Ю. Коптелов, за ним В. Карелин. 26 или 28 февраля 1959 года

По замыслу сценариста, практически все персонажи сериала будут созданы на основе реальных людей. Единственным вымышленным персонажем будет являться главный герой — майор КГБ Олег Костин.

По замыслу режиссера, действие сериала будет развиваться на двух временных отрезках: нечетные серии будут о работе следственной группы, четные — о походе группы Дятлова на перевал.

Отмечается, что сценарист Илья Куликов перед работой над сценарием сериала изучил закрытые материалы уголовного дела. На экраны сериал выйдет не раньше 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что во второй декаде марта на перевал Дятлова отправится группа из представителей прокуратуры, МЧС и специалистов в сфере геодезии и метрологии.

По его словам, группа отправится на перевал, чтобы установить причины гибели туристической группы студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года.