Москва, 1 февраля, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Пользователи Telegram из разных стран мира сообщают о проблемах с доступом к мессенджеру. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Сообщения о сбоях начали поступать около 22:00 мск от пользователей из США, Бразилии, Швейцарии, Дании, Италии, России, Казахстана, Индонезии и других стран.

Проблемы наблюдаются в работе как приложения, так и десктопной версии мессенджера. Большинство жалоб (43%) связано со сбоями при отправке и получении сообщений, 34% пользователей не могут подключиться к серверу, а ещё 21% испытывают трудности при авторизации в аккаунте.

Напомним, ранее администрация Telegram объявила о выпуске четвёртого крупного обновления за последние два месяца. При этом основатель мессенджера Павел Дуров сегодня сообщил, что обновление пока не доступно для владельцев устройств на базе iOS из-за проблем в AppStore.