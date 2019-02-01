Москва, 1 февраля, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI в пятницу, 1 февраля, выросли более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в апреле в ходе вечерних торгов выросла на 3,27% — до $62,83 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 3,16% — до $55,45 за баррель.

Аналитики связывают продолжающийся рост нефти с новостями о снижении числа буровых установок в США.

Накануне, напомним, стоимость барреля нефти WTI поднялась выше $55 впервые с ноября 2018 года.