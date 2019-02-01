Москва, 1 февраля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. В общежитии Московского государственного университета на Ленинских горах сотрудники правоохранительных органов задержали аспиранта механико-математического факультета и еще пятерых студентов, которые подозреваются в изготовлении взрывчатки. Об этом сегодня, 1 февраля, пишут «Известия».

ruscow Скульптуры студентов у здания Московского государственного университета

В комнате общежития, где проживали шестеро задержанных, правоохранители обнаружили следы взрывчатых веществ, армейскую одежду, рации, множество телефонов и анархистскую литературу.

По предварительным данным, по меньшей мере один из задержанных — 25-летний аспирант мехмата Мифтахов А. является членом анархистской организации «Народная самооборона».

Он уже признался, что готовил так называемую «кису» — жидкое нестабильное взрывчатое вещество. Это вещество студенты-анархисты смогли три раза испытать в парке университета в сентябре 2018 года. Также следствие установило, что студенты хотели изготовить ещё одно самодельное взрывное устройство, но не успели.

Выйти на след анархистов правоохранителям удалось после обнаружения в местах общего пользования пластиковой банки с электропроводами.

Также известны некоторые подробности задержания Мифтахова. Утверждается, что после того как аспирант понял, что за ним охотятся правоохранители, он укрылся у знакомого профессора, который также разделяет анархистские идеи. Этот преподаватель 23 января срочно покинул Россию и вылетел в Мюнхен.