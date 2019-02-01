Москва, 1 февраля, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») призвал директора школы «Айыы кыьата» в Якутске соблюдать законодательство РФ и принять в школу русскоговорящих учеников, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

«Если сообщение соответствует действительности, прошу Вас соблюдать российское законодательство, которое не допускает создания школ по национальному признаку. Об исполнении доложить», — такое обращение к директору школы написал в Facebook Никонов.

Ряд СМИ сообщил со ссылкой на родителей о том, что национальная школа «Айыы Кыhата» в Якутске отказалась принимать на учебу русскоязычных детей.

В администрации города уточнили, что прием в национальную школу «Айыы кыьата» в Якутске идет по прописке, в соответствии с законом, подано более 100 заявлений на обучение, из них более 30 — на русском языке.

Скандал связан с нехваткой мест в школах, что связано с демографической ямой прошедших десятилетий, отметил ранее депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).