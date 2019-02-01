Москва, 1 февраля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Вместо того, чтобы облегчить положение наименее состоятельных граждан РФ, выстроенная в РФ система кредитования ухудшает их и без того бедственное положение, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 1 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что её ведомство не ожидает замедления роста кредитования в России в 2019 году.

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«Как известно, минувший год стал рекордным по общему объёму кредитования, — сказал Григорьев. — Некоторые чиновники даже отметили, что это верный признак экономического восстановления, которое так долго называлось правительством одним из главных приоритетов».

При этом он уточнил, что само качество этого роста вызывает вопросы — значительное число новых кредитов берётся для рефинансирования старых, в том числе ипотечных.

«Реструктуризация долгов — это нормальная практика, однако в условиях стабильно падающих доходов она превращается в способ оттягивания банкротства, а не разрешение причин финансовой зависимости», — подчеркнул Григорьев.

Более того, по его словам, следует заметить ещё и неоднородное распределение кредитной нагрузки как по профессиональным группам, так и по регионам. С экономической точки зрения процентная ставка означает цену на деньги, и эта цена очень неоднородна для разных участников рынка.

«Крайне популярные микрозаймы «до получки» нередко оборачиваются десятками, если не сотнями, процентов переплаты, — констатировал Григорьев. — Получается, что для наименее состоятельных граждан деньги крайне недоступны, а любой заём значительно ухудшает их и без того бедственное положение. С другой стороны, для крупных компаний, банков, близких к государству коммерческих структур предусмотрено множество вариантов почти беспроцентных кредитов с массой вариантов реструктуризации, отсрочек, частичного погашения и прочего».

В этой связи аналитик усомнился в том, что будто общий экономический рост может быть достигнут, если капиталу создать привилегированные условия, а уж он позаботится о том, чтобы полученные средства растеклись по национальной экономике.

«На практике мы видим совершенно иное, — подытожил Григорьев. — Вероятно, в 2019 году рост кредитования продолжится, но в любой момент он может смениться волной банкротств, когда платить за старые обязательства взятием новых уже не получится, а взыскивать с должника будет нечего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что главный финансовый регулятор страны не ожидает замедления роста кредитования в России в 2019 году.

В то же время глава ЦБ обратила внимание, что рост потребительского кредитования происходит на фоне стагнации реальных доходов населения, что неминуемо ведёт к росту рисков и угрожает финансовой стабильности российских банков.