Москва, 1 февраля, 2019, 15:49 — ИА Регнум. За январь черное золото значительно укрепилось, нефть марки Brent прибавила почти 9$, WTI почти 8$. Последние дни января нефть торговалась в небольшом диапазоне. Сегодня, 1 февраля, и в понедельник, 4 февраля, не ожидается сильных всплесков, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

eluela31 Нефть

«Пока факты покупателей и продавцов однозначно в равных силах. С одной стороны, сдерживающая денежно-кредитная политика, обозначенная 30 января ФРС США, дает позитив для нефти. С другой стороны, замедляющаяся экономика Китая, неопределенность в торговых переговорах США и Китая не дают нефти укрепляться», — пояснила эксперт.

Но получается, что позитив со стороны ФРС США обозначен на долгий срок, экономике Китая необходимо время, чтобы показать долгий рост, а вот внезапные острые факторы могут как-то повлиять на котировки черного золота. Если будут появляться новости о переговорах Китая и США позитивные — мы увидим рост, а если крупнейшие державы о чем-то не договорятся — падение.

«На 4 февраля нет запланированных значимых событий, которые бы повлияли на котировки нефти. Поэтому ожидается консолидация по Brent 60,50−61,40, по WTI 53,50−54,25 доллара за баррель. Неопределенность и ожидание более внятных событий в мире и сильных катализаторов движения цены будут проявляться в виде узкого ценового диапазона», — считает Френкель.

Читайте также: В феврале цены на нефть будут стабильными — эксперт