Санкт-Петербург, 1 февраля, 2019, 15:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на полную замену эскалаторов станции метро «Технологический институт-1» на первой (красной) линии городского метрополитена. Победитель конкурса должен будет вместо трех эскалаторов разместить в наклонном ходе станции четыре лестничных подъемника.

Игорь Павловский ИА REGNUM Станция метро «Технологический институт», Санкт-Петербург

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,142 млрд рублей. За эти деньги, помимо замены эскалаторов, нужно будет произвести частичную замену конструкций наклонного хода и вестибюля.

Как сообщил заказчик работ — комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга — заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 11 марта, рассмотрение и оценка заявок назначены на 15 марта 2019 года.

Реконструкция вестибюля станции «Технологический институт-1» будет происходить по проекту, который еще в январе 2018 года получил положительное заключение госэкспертизы.

«Необходимость реконструкции вызвана нарушением работы гидроизоляции тоннеля наклонного хода станции. Проектом предусмотрена замена трех эскалаторов, выработавших свой ресурс, на четыре новые», — отметили в КРТИ.

Этот проект станет первым подобным опытом для существующих станций метрополитена. Работы по реконструкции продлятся до конца 2020 года и будут вестись под контролем органов охраны памятников, поскольку станция «Технологический институт» внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Ее первый подземный вестибюль был открыт 15 ноября 1955 года в составе первой очереди метрополитена Ленинграда, а второй — 29 апреля 1961 года, в составе участка «Технологический институт» — «Парк Победы» (вторая, синяя линия).

Добавим, что сейчас в Петербургском метрополитене продолжается капремонт станции «Академическая» на первой линии. Станция «Академическая» закрыта с 30 июля 2018 года. По плану работы продлятся 11 месяцев.