Москва, 1 февраля, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Решение Болгарии о присоединении к «Турецкому потоку» очень ярко демонстрирует происходящие на международной арене изменения, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Turkstream.info «Турецкий поток»

Президент США Дональд Трамп, провозгласив новый принцип «каждый сам за себя», фактически дал старт этой глобальной трансформации. И если еще несколько лет назад руководство стран было в растерянности, то теперь новый принцип становится главным ориентиром, а политический курс всё больше определяется национальными экономическими интересами.

«Отказ Болгарии от «Южного потока» в 2014 году и настойчивое желание участвовать в «Турецком потоке» в 2018 году отражает этот процесс. Ближайшее будущее энергетического рынка, по общераспространенному мнению, это природный газ, и в новых условиях любая страна стремится получить все доступные рычаги влияния на него», — отметил эксперт.

Так что разворот Болгарии представляется абсолютно прагматичным и оправданным. Особенно когда на ее глазах другие страны, например Германия и Австрия, семимильными шагами приближаются к получению гегемонии на европейском энергетическом рынке за счет «Северного потока — 2».

«Россия в свою очередь получает большую лояльность и взаимозависимость со странами — региональными лидерами (Германия, Австрия, Турция, Болгария и другие), в которых будут размещаться хабы и другие элементы этой газотранспортной системы. А это может значительно упростить преодоление и других экономических проблем, накопившихся за последние годы», — считает Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Болгарии намерены расширить газотранспортную систему страны и провести дополнительные газопроводы от границы Турции до границы Сербии.

Читайте также: Болгария решилась построить продолжение «Турецкого потока»