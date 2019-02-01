Москва, 1 февраля, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Снижение количества жалоб и обращений потребителей финансовых услуг в Банк России отмечено по итогам 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«Граждане (в 2018 году) направили мегарегулятору 243,6 тыс. жалоб — на 5,8 тыс. меньше, чем в 2017 году», — говорится в сообщении.

В ЦБ РФ отмечают, что данный показатель достигнут за счет уменьшения общего количества жалоб (на 28,2%) на некредитные финансовые организации, где значительную роль сыграл спад на 43,1% числа жалоб в отношении ОСАГО.

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