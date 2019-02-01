Москва, 1 февраля, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Штраф в размере 500 тыс. рублей выплатила американская корпорация Google за нарушения российского законодательства. Об этом сообщил 1 февраля журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

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Он подтвердил, что компания оплатила штраф и деньги поступили на соответствующий счет.

Штраф был наложен за неприсоединение к Федеральной государственной системе информации (ФГИС) и неисполнение требований об исключении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2018 года в России начал действовать закон, требующий от поисковиков подключения к единому реестру запрещенной информации. Необходимо также убирать из поисковой выдачи запрещенные сайты. Роскомнадзор в ноябре того же года возбудил в отношении Google дело об административном правонарушении.

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