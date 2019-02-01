Киев, 1 февраля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Результаты выборов на Украине не должны повлиять на взаимоотношения Украины и МВФ, заявил экономический эксперт, представитель аналитического центра «Atlantic council» Андерс Аслунд, сообщило 31 января информационное агентство «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Аслунд напомнил, что согласно действующей программе сотрудничества, Украина в 2019 году может получить от МВФ два транша — весной и осенью, во время формирования нового парламента и правительства.

На вопрос о необходимости поддерживать отношения с МВФ после выборов аналитик заявил:

«Конечно, роль каждой страны — это поддерживать и обеспечивать ответственную фискальную и монетарную политику, что обеспечивает взаимодействие с МВФ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционный депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что Украина не способна отдать долги, которые набрала у МВФ постмайданная власть.

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