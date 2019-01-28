Депутат Рады: Украина не сможет отдать долги МВФ

Киев, , 10:38 — REGNUM Украина не в состоянии отдать те долги, которые нынешние киевские власти набрали у Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович.

По словам депутата, МВФ, взаимодействуя с властями Украины, ведет себя, как «захватническая организация, которая пытается сделать у нас сырьевой участок».

«Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали», — заявил Рабинович, подчеркнув, что МВФ постоянно требует от Киева повышения тарифов и вырубки лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что украинское государство стало под влиянием МВФ «кредитным наркоманом», а каждый украинец уже должен международной кредитной организации $2 тыс.

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