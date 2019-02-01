Вашингтон, 1 февраля, 2019, 08:25 — ИА Регнум. В ноябре 2018 года произошло самое значительное за последние месяцы сокращение вложений России в ценные бумаги правительства США. Снижение составило $1,8 млрд, следует из отчета американского минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллары

Ноябрьские вложения в казначейские облигации минфина США составили $12,81 млрд, что на $1,815 млрд меньше, чем месяцем ранее. В среднем показатель с лета прошлого года составлял $14 млрд.

В долгосрочные бумаги, срок обращения которых превышает год, в ноябре было вложено $3,75 млрд, еще $9,06 млрд — в краткосрочные.

Максимальные вложения в американский госдолг — $1,121 трлн — у Китая, который, однако, также сокращает их. В ноябре снижение составило $17 млрд по сравнению с октябрем. В пятерку лидеров по вложениям входят также Япония, Бразилия, Ирландия и Великобритания.

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