Вашингтон, 1 февраля, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Переговоры с членами Демократической партии США о финансировании строительства стены на границе с Мексикой не принесут никакого результата. Об этом сегодня, 1 февраля, в интервью изданию The New York Times заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, это «пустая трата времени».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

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"Я всегда ладил с ней (спикером палаты представителей Нэнси Пелоси —прим. ИА REGNUM ), но теперь не думаю, что буду. Если она выступает против строительства стены, то все переговоры становятся пустой тратой времени, средств и энергии», — считает американский лидер.

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Трамп не исключил нового «шатдауна»

Как сообщало ИА REGNUM, из-за требований президента США Дональда Трампа выделить из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой $5,7 млрд в конгрессе возникли разногласия, которые не позволили принять главный финансовый документ на 2019 год. В результате из-за бюджетного кризиса с 22 декабря 2018 года федеральное правительство США приостановило работу.

Это стало третьим за прошедший год «шатдауном» в стране и, как оказалось, самым продолжительным и продлилась рекордные 35 дней. 25 января Трамп подписал законопроект о финансировании работы правительства до 15 февраля, при этом не исключив нового «шатдауна» после истечения этого срока.