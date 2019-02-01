Казань, 1 февраля, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Шансы оператора химического проекта по созданию производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки в Казани восстановиться после процедуры банкротства уменьшаются. Строительная компания, взявшая на себя обязательства погасить свыше 5 млрд рублей долга АО «КЗСК-Силикон», не смогла представить суду доказательства этого, а представитель компании после объявленного судом перерыва, данного для сбора подтверждающих документов, в суд не вернулся. Арбитражный суд РТ в итоге отказался признавать долги погашенными, дело о банкротстве АО, где доля правительства РФ составляет более 48%, продолжается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Напомним, в 2010 году на базе старейшего химического предприятия — АО «Казанский завод синтетического каучука, отсчитавшего почти 90 лет работы, где существенную долю имела на тот момент действующий председатель правления банка «Спурт» Евгения Даутова, было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон». Акционером новой компании также стало правительство РФ (доля — свыше 48%), а сам проект анонсировали как единственный в своём роде на весь СНГ.

Силами АО и подрядчиков должны были построить промышленные мощности для производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Строительство планировалось на заемные средства, в том числе и у банка «Спурт», но основным кредитором стал Внешэкономбанк, заём от которого должен был составить 7,8 млрд рублей. На этапе, когда было выплачено 3,4 млрд рублей, а стройка начата, ВЭБ приостановил финансирование, не согласившись с расценками на работы.

Проблемы начались у всех участников проекта: АО «КЗСК» в 2017 году подало иск о собственном банкротстве и до конца февраля 2020 года пробудет под внешним управлением, банк «Спурт» лишился лицензии и на сегодня — банкрот, а АО «КЗСК-Силикон» было обанкрочено по иску одного из подрядчиков, долги перед которыми начали копиться после приостановки финансирования. Евгения Даутова на сегодня — фигурант ряда уголовных дел и потенциальный банкрот как физлицо, чего отдельным иском потребовал ВЭБ. Компании Даутовой находятся в разном состоянии, но большинство или банкроты, или в стадии ликвидации. Надежда достроить новый завод и восстановить финансовое состояние АО «КЗСК-Силикон» появилась после того как в середине июля 2018 года малоизвестное казанское ООО «СК «Балкыш» подало заявление в суд о готовности рассчитаться по всем долгам АО.

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ООО дали несколько месяцев на погашение многомиллиардной задолженности, для чего конкурсным управляющим АО «КЗСК-Силикон» был открыт специальный банковский счёт. В срок, составляющий 20 дней, рассчитаться по чужим счетам общество не смогло, и слушания отложили. Откладывали их ещё несколько раз, но 28 января 2019 года в очередной раз сдвигать сроки Арбитражный суд Татарии не стал и провёл судебное заседание по итогам погашения ООО «Строительная компания Балкыш» всех требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

В первой половине январского заседания представитель заявителя ходатайствовал «об объявлении перерыва в судебном заседании для представления доказательств внесения денежных средств на специальный банковский счет», но, как следует из материалов дела — «представитель заявителя в судебное заседание после перерыва не явился, ходатайств и заявлений от заявителя в суд не поступало», и в итоге — «доказательства внесения денежных средств на специальный банковских счет для погашения реестра требований кредиторов заявителем в материалы дела не представлены».

"Поскольку п. 12 ст. 113 Закона о банкротстве императивно определено, что непогашение требований в срок, установленный определением суда, является безусловным основанием для отказа в признании требований погашенными, судом установлено отсутствие факта погашения требований, включенных в реестр кредиторов должника, в срок установленный определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.10.2018 года, а также на дату судебного заседания (28.01.2019 г.), суд отказывает ООО «СК Балкыш», г. Казань в признании погашенными требований кредиторов АО «КЗСК-Силикон», г. Казань», — отмечается в определении суда.

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано. Таким образом, дело о банкротстве АО «КЗСК-Силикон» не закрыто и продолжается.

В рамках слушаний выяснилось, что в реестр кредиторов должника в состав третьей очереди включены требования на общую сумму 5 257 082 252,12 рубля.