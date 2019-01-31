Вашингтон, 1 февраля, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Ограничения на число американских дипломатов в Минске снято, заявил заместитель белорусского министра иностранных Олег Кравченко, сообщает TUT.by.

Флаг США

Заявление Кравченко прозвучало 31 января на панельной дискуссии «Атлантического совета» в американской столице. Между тем графика возвращения дипломатов США в Белоруссию пока нет, и процесс может занять «месяцы, если не годы».

«Скорее всего, годы, до того как мы увидим послов в обеих столицах», — сказал Кравченко.

Напомним, заявление белорусского дипломата сделано на фоне публикации американским журналом Foreign Policy (от 11 января 2019 г.) сообщения о снятии Белоруссией ограничений на число американских дипломатов в Минске. Соответствующее заявление, отмечает издание, сделал белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

До сих пор, с 2008 года, американское посольство в Минске работало без посла Соединенных Штатов. Максимальное число дипломатов — десять человек на текущий момент.