Ереван, 31 января, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу Никола Пашиняна против Армении. В рамках этого дела ЕСПЧ направила правительству Армении несколько вопросов. Об этом сообщил адвокат Пашиняна Ваге Григорян.

Photolure Никол Пашинян в зале суда. 19.01.2010

Речь идет о жалобе Пашиняна в ЕСПЧ, направленной еще в 2010 году, когда Пашинян будучи оппозиционером находился под арестом.

В жалобе ЕСПЧ Пашинян отметил, что его преследование и дальнейшее осуждение было обусловлено его оппозиционной деятельностью, политическими выступлениями в период с 20.02.2008 до 01.03.2008 гг . Осуждение на длительный судебный срок не было основано на минимальной доказательной базе, осуществлено с подделкой документов и ошибочном истолковании права.

Григорян также сообщил, что Пашинян, после избрания на пост премьер-министра, попросил передать ЕСПЧ позицию, согласно которой он отказался от жалоб по части причиненного ему морального и материального ущерба, а также понесенных расходов. Также Пашиняна не будет требовать компенсации на последующих этапах дела, учитывая, что раскрытие истины со стороны ЕСПЧ в этом деле Пашинян будет рассматривать в качестве полной компенсации морального и материального ущерба, причиненного незаконным преследованием и длительным заключением в тюрьму.

«Поскольку дело Пашиняна напрямую связано с событиями 1 марта 2008 года, раскрытие правды и осуществление правосудия по этому делу имеют решающее значение для демократического будущего Армении и формирования устойчивой культуры прав и свобод человека, Пашинян будет продолжать настаивать на своих требованиях в той степени, в которой это будет служить упомянутым целям», — сообщил адвокат Ваге Григорян.

Фактически в ЕСПЧ сложилась беспрецедентная ситуация, когда подающий жалобу и ответчик в лице главы правительства страны является одним и тем же человеком.

Некоторые армянские юристы уже предлагают использовать данное дело, разработав сбалансированный, надежный специальный механизм и создать реальный прецедент для всей семьи Совета Европы.