Москва, 31 января, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области культуры за 2018 год. Согласно документу всего присуждено 12 премий. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры.

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В числе лауреатов — директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина, художественный руководитель Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке Соломон Спивак, художники Алексей Суховецкий и Игорь Олейников, режиссер Евгений Ховаев.

Также отмечена работа коллективов Российской академии музыки имени Гнесиных за создание научно-творческой лаборатории современной хоровой музыки, создателей проекта «Возрождение исторической усадьбы Середниково как мемориального центра великого русского поэта М. Ю. Лермонтова», а также авторам архитектурной концепции музейного комплекса «Куликово поле».