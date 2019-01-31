Москва, 31 января, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил в Государственном Кремлевском дворце на приеме, посвященном 10-летию Поместного собора и Патриаршей интронизации. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Российский лидер выступил на приеме с приветственным словом. Путин подчеркнул, что сегодня в России Русская православная церковь является важным институтом. РПЦ всегда спешит на помощь туда, где люди нуждаются в этой помощи. Кроме того, глава государства считает, что Русская православная церковь стала ориентиром высоких духовно-нравственных ценностей как для подрастающего поколения, так и для многих взрослых людей, оказавшихся перед сложным нравственным выбором.

Также российский лидер тепло поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-й годовщиной интронизации.

«Его Святейшество и православные иерархи вместе с представителями других традиционных религий вносят весомый вклад в укрепление общественного согласия, содействуют решению ключевых, порой очень острых вопросов, которые волнуют и заботят людей», — сказал президент России.