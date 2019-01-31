Бишкек, 31 января, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Казахстан платит за поступающую из Киргизии воду 119 млн тенге (20,6 млн рублей) в год. Об этом на заседании республиканского парламента заявил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В свою очередь, депутат Умбеталы Кыдыралиев выразил мнение, что казахстанская сторона платит слишком мало за эту услугу.

«Вы знаете, какие копейки эти 119 млн тенге, если считать в долларах? Или для вас просто слово «миллионы» хорошо звучит? На содержание водохранилищ сколько уходит? Только наш парламентский комитет по топливно-энергетическому комплексу одобрил соглашения на $450 млн (более 29,7 млрд рублей) для реконструкции водохранилища», — подчеркнул он.

В ответ на это замминистра сообщил, что правительство Киргизии намерено поднять расценки на воду для Казахстана после принятия поправок в Водный кодекс и в закон о воде, которые сейчас находятся на рассмотрении парламента.

«Мы берем на себя весь удар, так как 28 лет не поднимался этот вопрос. Если поддержите законопроект, следующие шаги будут другими — путем переговоров между двумя государствами и политическими решениями», — подытожил высокопоставленный чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что в горах Киргизии берут свое начало реки Чу и Нарын, являющиеся основными источниками поливной воды для юго-востока Казахстана и Наманганской области Узбекистана. На этих водоемах располагаются принадлежащие Киргизии ГЭС — Токтогульская, Таш-Кумырская, Курпсайская и Шамалдысайская.

Отметим, водный вопрос в Средней Азии является одним из самых острых с момента распада СССР. В частности, ранее узбекские власти во времена правления Ислама Каримова постоянно жаловались на то, что Киргизия и Таджикистан, находящиеся у истоков высокогорных рек, используют свои водные ресурсы в качестве рычага давления на Казахстан и Узбекистан, которые расположены в низовьях трансграничных рек.