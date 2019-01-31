Москва, 31 января, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Мэру Москвы С. С. Собянину,

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

и. о. прокурора Москвы О. Ю. Манакову,

Префекту ЮЗАО О. А. Волкову

от

жителей ЮЗАО г. Москвы

Из открытых источников нам стало известно, что готовится проект строительства новой линии метро по маршруту: Троицк — Коммунарка — ул. Новаторов — ул. Строителей — Академическая — Севастопольский проспект («Крымская» (МЦК)).

Проекта еще нет, но контракт на строительство новой ветки метро уже заключен (договор №57 701 885 820 180 004 601 856 на http://zakupki.gov.ru), подрядчик АО «Трансинжстрой», срок реализации: 2019−2022 годы.

Происходит нарушение законодательства: проект стоимостью 30 миллиардов рублей, который повлияет на условия жизни миллионов горожан, начинают реализовывать тайно, без публичных слушаний, открытой общественной дискуссии и профессионального анализа.

Поскольку новая ветка будет строиться способом неглубокого заложения, а сами станции — открытым способом, очевидны недостатки проекта:

— метро запланировано в зоне исторически сложившейся плотной жилой застройки под домами, которым более 50 лет. Постоянная вибрация во время строительства и при эксплуатации новой ветки создаст угрозу сохранности домов и здоровья людей;

— существенное сужение центральных транспортных магистралей — Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова на время строительства приведет к транспортному коллапсу и резкому ухудшению условий жизни людей на 3 года;

— строительство метро повлечет вырубку деревьев на больших площадях, что пагубно скажется на экологической ситуации;

— строительство новой станции «улица Строителей» нецелесообразно, т. к. в непосредственной близости от нее находится действующая станция метро «Университет» и множество маршрутов общественного транспорта;

— новая ветка метро в полтора раза увеличит нагрузку на Калужско-Рижскую линию на участке от станции «Академическая» и далее в центр;

— проезды и дворы заполнят машины автомобилистов, которые будут оставлять свой личный транспорт у новых станций и пересаживаться в метро.

Мы заявляем, что предложенный проект требует переработки и согласования с жителями.

Мы требуем:

— расторжения договора на производство строительных работ;

— рассмотрения альтернативной трассировки линии метро в местах, где это действительно необходимо и целесообразно: расстояние до существующих станций метро более 1,5 км., невысокая плотность жилой застройки, без повреждения зеленых насаждений, без перекрытия и/или сужения центральных магистралей;

— вести строительство с применением технологий, позволяющих избежать воздействия на фундаменты жилых домов и без нанесения вреда природным территориям (глубокое заложение, строительство закрытым способом);

— проведение публичных слушаний по проекту нового метро для максимальной гласности, открытости и обеспечения прав граждан на участие в принятии градостроительных решений в соответствии с Градостроительным кодексом Москвы.

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