Санкт-Петербург, 31 января, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Практически все крупные торговые комплексы Санкт-Петербурга сегодня, 31 января, были вынуждены вывести посетителей и персонал из-за угроз, поступивших от анонимных злоумышленников. Эта напасть не обошла ни ТК в центре города, ни комплексы в спальных районах, где к торговой части почти везде добавлена развлекательная.

Дарья Драй ИА REGNUM «Заминирование» ТК «Невский центр»

Дарья Драй ИА REGNUM «Заминирование» ТК «Невский центр»

Дарья Драй ИА REGNUM «Заминирование» ТК «Невский центр»

Напомним, эвакуация десятков торговых центров, медицинских, образовательных и социальных учреждений в Петербурге и Ленобласти началась с утра и продолжается по настоящий момент. Особенно много угроз получили школы и медицинские учреждения. Также были выведены люди из офисного центра «Невская ратуша», где находится несколько комитетов и подведомственных предприятий городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина у «заминированного» торгового комплекса

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники МЧС входят в ДЛТ

Дарья Драй ИА REGNUM Люди у «заминированного» ДЛТ

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на углу Невского проспекта и улицы Восстания несколько часов был закрыт торговый комплекс «Невский центр». Он находится у станции метро «Площадь Восстания» и вблизи Московского вокзала, а потому его закрытие создало неудобства многим горожанам и гостям Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM «Заминирование» ТК «Невский центр»

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Аналогичная ситуация — в известном еще со времен Ленинграда универмаге «ДЛТ» на Большой Конюшенной улице.

«Прекрасным видом на центр Петербурга наслаждаться часа 2−3 будут эвакуированные сотрудники из ДЛТ», — написали очевидцы в соцсетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди у «заминированного» ДЛТ

Дарья Драй ИА REGNUM «Заминирование» ДЛТ

Как свидетельствует корреспондент ИА REGNUM, машина оперативных служб, сотрудники которых будут обследовать учреждение торговли, появилась не сразу, а лишь спустя продолжительное время после начала эвакуации.

Этому есть причина: по данным СМИ, для обследования всех «заминированных» объектов, счёт которых идет на десятки, у спасателей и полиции не хватает служебных собак и кинологов.

Дарья Драй ИА REGNUM «Заминирование» ДЛТ

По данным последнего часа, закрыта на вход больница Петра Великого (быв. им. Мечникова) на Пискаревском проспекте, гипермаркет «Лента» на Таллинском шоссе, множество школ в разных районах города.

Ни в одном из проверенных уже объектов взрывных устройств и опасных веществ не обнаружено.