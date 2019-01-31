«Заминирования» в Петербурге не щадят ни центр, ни окраины
Санкт-Петербург, 31 января, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Практически все крупные торговые комплексы Санкт-Петербурга сегодня, 31 января, были вынуждены вывести посетителей и персонал из-за угроз, поступивших от анонимных злоумышленников. Эта напасть не обошла ни ТК в центре города, ни комплексы в спальных районах, где к торговой части почти везде добавлена развлекательная.
Напомним, эвакуация десятков торговых центров, медицинских, образовательных и социальных учреждений в Петербурге и Ленобласти началась с утра и продолжается по настоящий момент. Особенно много угроз получили школы и медицинские учреждения. Также были выведены люди из офисного центра «Невская ратуша», где находится несколько комитетов и подведомственных предприятий городской администрации.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на углу Невского проспекта и улицы Восстания несколько часов был закрыт торговый комплекс «Невский центр». Он находится у станции метро «Площадь Восстания» и вблизи Московского вокзала, а потому его закрытие создало неудобства многим горожанам и гостям Северной столицы.
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Аналогичная ситуация — в известном еще со времен Ленинграда универмаге «ДЛТ» на Большой Конюшенной улице.
«Прекрасным видом на центр Петербурга наслаждаться часа 2−3 будут эвакуированные сотрудники из ДЛТ», — написали очевидцы в соцсетях.
Как свидетельствует корреспондент ИА REGNUM, машина оперативных служб, сотрудники которых будут обследовать учреждение торговли, появилась не сразу, а лишь спустя продолжительное время после начала эвакуации.
Этому есть причина: по данным СМИ, для обследования всех «заминированных» объектов, счёт которых идет на десятки, у спасателей и полиции не хватает служебных собак и кинологов.
По данным последнего часа, закрыта на вход больница Петра Великого (быв. им. Мечникова) на Пискаревском проспекте, гипермаркет «Лента» на Таллинском шоссе, множество школ в разных районах города.
Ни в одном из проверенных уже объектов взрывных устройств и опасных веществ не обнаружено.