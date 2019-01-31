Воронеж, 31 января, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Один человек пострадал, восемь домов остались без тепла в результате обрушения трубы в котельной по улице Еремеева в Воронеже, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Воронежа Котельная на улице Еремеева в Воронеже

«На Еремеева, 25, котельная, обрушилась труба высотой 20 метров. В результате аварии без тепла осталось восемь домов по улице Еремеева. В настоящее время на месте работают специалисты. Восстановить подачу тепла в отключенные дома планируется до конца дня», — сообщили в пресс-службе, пояснив, что, возможно, придется задействовать резервную линию.

Отключенными от отопления оказались дома №№8−20, 23 и 23, в них проживает в общей сложности около 200 человек.

В мэрии уточнили, что технологическое оборудование от обрушения не пострадало. Принято решение развернуть мобильный теплопункт, к которому подключат отключенные дома

В мэрии также подтвердили, что в результате обрушения пострадала одна женщина — работница котельной получила травму руки.