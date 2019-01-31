Воронеж, 31 января, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Законопроект, который позволит возмещать сумму НДС, заложенную в тарифе на вывоз мусора, из бюджета Воронежской области, утвердила Воронежская областная дума на заседании 31 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тариф на вывоз одного кубометра мусора с 1 января 2019 года в Воронежской области составляет 591 рубль 14 копеек. Изначально стоимость вывоза мусора с одного проживающего была утверждена в размере 165 рублей в месяц. Однако по поручению губернатора Александра Гусева было принято решение о возмещении суммы НДС, включенной в тариф, из бюджета региона. На эти цели в бюджете региона на 2019 год предусмотрено 350 млн рублей. Теперь, после утверждения изменений в законодательство, платеж для воронежцев должен составить около 100 рублей в месяц с одного проживающего.

Ранее руководитель департамента ЖКХ Воронежской области Галина Смирнова заявляла, что тариф с учетом измененного законодательства — то есть около 100 рублей с человека — будет применен уже в платежках за январь, которые воронежцы получат в феврале. Между тем, по информации ИА REGNUM, подрядчики регоператора уже выставили некоторым многоквартирным домам Воронежа счета по тарифу с учетом НДС — 165 рублей 30 копеек с проживающего. Например, такой счет руководитель одного из ЖСК Воронежа получил ещё в середине января.

Напомним, с 1 января на части территории Воронежской области, в том числе Воронеже, начала действовать новая система вывоза бытовых отходов. В числе изменений, которые ожидают воронежцев, ‑ и подход к формированию тарифа: теперь плата за мусор будет начисляться не по количеству квадратных метров, а по числу проживающих.