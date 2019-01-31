Минск, 31 января, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Популярный автор комиксов из Минска Анатолий Чилик, на страницу которого во «ВКонтакте» подписаны более 100 тыс. человек, создал анимационный ролик «Что будет, если не носить шапку?». На собственном примере художник рассказал, во что может вылиться игнорирование головного убора зимой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

Чилик рассказывает, что в 2018 году ходил без шапки при температуре 0 градусов. 31 декабря мужчина почувствовал первые последствия — у него началась головная боль, которая не проходила несколько дней. Вскоре боль все-таки отступила, однако на смену ей пришло онемение половины лица.

«Бровь не поднималась, глаз не закрывался. Уголок губы грустно провисал. Выглядело это жутко, поэтому я отправился в ближайшую поликлинику», — говорит Чилик в ролике.

Мужчине поставили диагноз паралич лицевого нерва. Он возникает от переохлаждения или в результате инфекции. Основное лечение занимает около недели, однако полностью мимика может восстанавливаться до девяти месяцев. В некоторых случаях вернуть лицу полную подвижность и вовсе невозможно.

Чилик пробыл на стационарном лечении десять дней, а в течение следующих двух лет ему придется избегать холода и сквозняков. Художник шутит, что теперь он вступил в клуб тех, кому всегда дует.

Ранее ученый NASA Джеймс О’Донохью создал анимационные видеоролики, в которых показал, как быстро частицы света перемещаются между планетами Солнечной системы и их спутниками. Видео демонстрируют в режиме реального времени скорость света между Землей и Луной, вокруг Земли и между Землей и Марсом.