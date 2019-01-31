Москва, 31 января, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Ситуация в Венесуэле показала опасность хранения активов России в банках США, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настаивает на выводе активов и запрете госкомпаниям работать с финансовыми организациями Америки, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Пока по милости ЦБ и правительства рубль, а значит, и вся экономика намертво привязаны к доллару, финансовая система России совершенно беззащитна перед давлением Вашингтона. Поэтому мы требуем: пока не поздно, Россия должна вывести из американских банков все свои активы, а государственным компаниям должно быть запрещено работать с ними», — заявил Миронов.

Парламентарий напомнил, как два года назад США по иску неизвестного молдавского бизнесмена заморозили 22 млрд долларов, принадлежащих Казахстану, — почти половину активов Национального фонда республики, на каких условиях ограничения затем были сняты — тоже неизвестно.

«Налицо примитивный, но весьма действенный шантаж. А ведь заморозка активов, блокировка счетов — это лишь часть арсенала воздействия», — указал депутат Госдумы.

Госдеп США принял решение предоставить лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках. Миронов уверен, что РФ стоит всерьез отнестись к этому инциденту и сделать выводы.