Якутск, 31 января, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Хищение государственной собственности должно караться смертной казнью, такое мнение высказал председатель общественного совета при следственном управлении СК РФ по Якутии Вильям Иванов. Он считает, что мораторий на смертную казнь должен быть отменён для наказания коррупционеров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я из того поколения, когда в Советском Союзе за хищение государственной собственности в определенных размерах была предусмотрена высшая мера наказания — смертная казнь, — цитирует общественника News.Ykt.ru. — Тем более была конфискация наворованного имущества, а у нас нет. Суд закрывает человека на 5−6 лет в колонию, а всё то, что он наворовал, остаётся, и он спокойно возвращается. Это как в фильме, когда бандиты 90-х возвращаются на награбленное, их там встречают на крутых джипах, и они дальше продолжают гулять по ресторанам».

Вильям Иванов считает нужным привлечь население России к обсуждению отмены моратория на смертную казнью с целью применения этой меры наказания к коррупционерам.

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Как сообщало ИА REGNUM, неоднократно высказывался за отмену моратория на смертную казнь в отношении коррупционных преступлений особой степени тяжести лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

«Выйти из моратория по смертной казни, приравнять тяжелейшие случаи коррупции к особо тяжким преступлениям, с расстрелом. И при этом сказать, что если будет собрано 200, 300 тысяч подписей за то, чтобы обсуждали это всё в открытом эфире, ― обсуждать. Но если это клевета ― пять лет тюрьмы», — отмечал Сергей Кургинян.

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