Псков, 31 января, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг (фракция «Яблоко») направил обращение прокурору Новгородской области Андрею Гуришеву с просьбой принять меры прокурорского реагирования в связи с незаконностью положений закона Новгородской области «О региональном капитале «Первый ребёнок», принятого Новгородской областной думой 23 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского отделения партии «Яблоко», в новгородском законе псковский депутат усмотрел нормы, противоречащие Конституции РФ, и опасается, что они могут быть приняты за образец и повторены в законодательстве других субъектов Российской Федерации, в том числе Псковской области.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

Речь идёт о том, что право на региональный капитал «Первый ребёнок» возникает лишь на ребёнка, рождённого женщиной в возрасте до 29 лет включительно. Для обеспечения соблюдения данного ограничения в реестр лиц, имеющих право на выплату 100 тыс. рублей, вносится дата рождения матери первого ребёнка.

По мнению Льва Шлосберга, эти нормы противоречат требованиям части 2 статьи 18 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. В своём обращении в прокуратуру Шлосберг отмечает, что первый ребёнок, рождённый женщиной в возрасте 30 и более лет, в Новгородской области лишается права на улучшение жилищных условий за счёт средств данного регионального капитала; такого права лишаются и женщины по достижении 30 лет при рождении первого ребёнка.

«Оспариваемые нормы нарушают конституционные права на жилище двух групп граждан Российской Федерации: женщин — по признаку возраста, и детей — по признаку возраста их матери», — полагает Лев Шлосберг.

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Депутат просит прокурора Новгородской области принять меры прокурорского реагирования для приведения законодательного акта в соответствие с Конституцией Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородский региональный капитал на первого ребёнка в размере 100 тыс. рублей, инициированный губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и в качестве закона принятый Новгородской областной думой 23 января, вызвал широкий общественный резонанс в связи с публичными пояснениями спикера регионального парламента Елены Писаревой о возрастном ограничении в 29 лет для получательниц этого капитала. Председатель Новгородской областной думы заявила, что «уже после 30 лет женщина чётко понимает, что там, наверное, уже и деньги не нужны, а нужен непосредственно тот малыш, которого она будет любить и очень ценить». Впоследствии она объяснила свою фразу «вырванностью из контекста», а также тем, что новгородские власти в условиях ограниченного бюджета поставили задачу поддержать именно молодые семьи, так как в регионе рождаемость среди женщин в возрасте до 29 лет включительно в последние годы снижается.