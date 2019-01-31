Оффенбург, Германия, 31 января, 2019, 09:11 — ИА Регнум. В немецком городе Оффенбург (Баден-Вюртемберг) начинается судебный процесс над просителем убежища из Сомали, подозреваемым в убийстве врача местной больницы, передает канал n-tv 30 января.

Полиция Германии. Задержание

27-летнему уроженцу Сомали предъявлено обвинение в убийстве врача и нанесении тяжких телесных повреждений его ассистентке. Подозреваемый был обнаружен по следам крови, тянущимся из врачебного кабинета.

Обвиняемый не признает вины, а следствие склоняется к тому, что он страдает от психического заболевания. Судья Хайнц Вальтер назначил психиатрическую экспертизу.

По словам прокуратуры, нападение на врача было местью в глазах подозреваемого: ему казалось, что он был отравлен врачом во время забора крови.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на врача и медсестру произошло во время утреннего приема 16 августа 2018 года. 52-летний мужчина скончался от 20 ножевых ранений. Подозреваемый был схвачен спустя час после преступления.