Пекин, 31 января, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Администрация Соединенных Штатов, выдвигая России ультиматум по выходу из Договора о сокращении ракет среднего и меньшего радиуса действия (ДРСМД), не рассчитывала решать никакие вопросы, заявил 31 января в Пекине замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

По словам российского дипломата, Вашингтон навязал сам себе двухмесячный срок, в течение которого Москва «должна была выполнить ультиматум».

«США и не рассчитывали ни на какое решение, а все это была игра, призванная прикрыть давно уже сформированное, состоявшееся у них внутреннее решение о выходе из договора», — цитирует слова Рябкова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа привела Китай в качестве основной причины своего решения объявить о намерениях Соединенных Штатов выйти из ДРСМД.

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