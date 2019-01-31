Москва, 31 января, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Библиотеки Москвы ко Дню всех влюбленных подготовили праздничные мероприятия и особую программу, сообщается на портале мэра Москвы.

Свидание

В столичных библиотеках в феврале пройдет более 50 специальных мероприятий для влюбленных и для тех, кто ищет спутника жизни.

В городских читальнях и культурных центрах можно будет послушать живую музыку, научиться танцевать и сходить на быстрые свидания.

Отмечается, что на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

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Как сообщало ИА REGNUM, библиотеки Москвы обновили свои книжные фонды. С начала 2018 года в библиотеки поступило более 11 тыс. книжных новинок. На полках появились произведения современных российских и зарубежных писателей.

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