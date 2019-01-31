Москва, 31 января, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В Москве в 2018 году самым популярным женским именем стало имя Мария. Имя София, лидирующее в последние пять лет, переместилось на второе место. Самое популярное мужское имя — Александр. На втором и третьем месте — Михаил и Максим, сообщается на портале мэра Москвы.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

Самое необычное имя, которое дали новорожденной девочке в 2018 году, Адель-Иллария. Также среди необычных женских имен — Луна, Леонида, Джейн, Капитолина, Радомира, Августина и Доминика.

Необычные имена получили и мальчики. Так, малыша родители назвали редким древнеславянским именем Данислав. Среди необычных мужских имен — Филл, Устин, Мартин, Пахом, Пересвет и Добрыня.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Москве появились на свет мальчики с именем Велесвет, Ладомир, Патрикей и Харлампий и девочки с именем Златозара, Ладислава, Аграфена и Искра.

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