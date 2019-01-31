Новосибирск, 31 января, 2019, 08:06 — ИА Регнум. В ходе отчётного доклада в Законодательном собрании губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в рамках новых национальных проектов в регионе будут реализованы такие направления, как ремонт автодорог, строительство нового жилья, благоустройство территорий, обновление социальной инфраструктуры и другие, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

«В 2019 году нам предстоят очень серьёзные объёмы работ по всем ключевым отраслям, на которые будут направлены большие средства, в том числе из федерального бюджета», — сказал он.

Напомним, что в 2018 году была разработана Стратегия социально-экономического развития области на период до 2030 года, основным механизмом реализации которой до 2024 года станут национальные проекты в рамках 204-го указа президента России. В декабре прошлого года проектный комитет утвердил региональные составляющие по всем 12 национальным проектам и программам. В этом году область намерена участвовать в реализации 53 из 67 федеральных проектов. По трём федеральным проектам нацпроекта «Наука» сейчас идёт подготовка к процедуре конкурсного отбора, которая состоится уже в этом году.

Вот некоторые основные показатели реализации национальных проектов в Новосибирской области: по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе к 2024 году необходимо отремонтировать почти 1,2 тыс. км автодорог регионального и межмуниципального значения; в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» необходимо обеспечить к 2024 году ввод не менее 2 млн 619 тыс. метров жилья, улучшить жилищные условия 65 тысяч семей в 2024 году; также необходимо к 2024 году расселить 115 тыс. кв. метров аварийного жилья, где проживает более 6 тыс. человек; в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» необходимо благоустроить 8,292 тыс. дворовых территорий, 514 общественных пространств. В сфере образования к 2024 году в регионе нужно обновить материально-техническую базу 180 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создать условия обучения по программам цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей для 8,5 тысячи детей.

«Мы планируем создать региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», — заявил Андрей Травников.

В сфере здравоохранения предстоит построить 187 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь новых поликлиник в Новосибирске общей мощностью 5,2 тыс. посещений в смену. К 2024 году должны быть переоснащены два Региональных сосудистых центра, 12 первичных сосудистых отделений, организована работа регионального сосудистого центра на базе Центральной клинической больницы. В многопрофильных больницах и крупных поликлиниках запланированы 16 центров амбулаторной онкологической помощи, переоснащение медицинским оборудованием Новосибирского областного клинического онкологического диспансера, Городской клинической больницы № 1 и Городской детской больницы скорой медицинской помощи.

Отчет губернатора Андрея Травникова на сессии Заксобрания был принят единогласно.