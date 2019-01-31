Пекин, 31 января, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Китайские власти заявили о планах добавить 15 новых должностных функций в сфере искусственного интеллекта, больших данных, сообщает местное издание провинции Цзянси JXCN. cn

Компьютерные игры

Список из 15 новых видов профессий был опубликован на официальном сайте Китайского центра занятости, обучения и технического инструктирования (CETTIC) 25 января на обсуждение общественности, которое продлится неделю.

Первые четыре профессии значатся как инженерные роли в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей, больших данных и облачных вычислений. Другие функции обозначены в сфере пилотирования дронов, технического обеспечения и управления промышленными роботами и цифрового управления. Впервые киберспортсмены и операторы будут обозначены в качестве профессионалов, имеющих собственные обязанности.

Напомним, что киберспорт набирает огромную популярность во всем мире, однако, локомотивом развития этого направления являются страны Азии, где Китай и Южная Корея держат лидирующие позиции.