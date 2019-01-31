Магадан, 31 января, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Своё желание уехать из Магаданской области в 2019 году подтвердили 1353 человека. Многие из них встали на учёт ещё в 1997—2000 годах, большинство намеренных сменить регион места жительства — пенсионеры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

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Список нуждающихся в обеспечении жильём в связи с переездом из районов Крайнего Севера приведён в документе министерства экономики Магаданской области. 1353 человек — это тек, кто подтвердил своё желание уехать уже в 2019 году, у многих оно остаётся неизменным в течение 20 лет.

При этом по данным на 1 января 2018 года в списке тех, кто выразил желание воспользоваться своим правом на жилищную субсидию в связи с переездом с Колымы стояли более 16,5 тыс. человек или почти 8 тыс. семей. Очерёдность, в соответствии с которой людям должна предоставляться государственная материальная помощь на переезд, такова: инвалиды, пенсионеры, безработные. Трудоустроенные жители региона, если до них дойдёт очередь, будут уезжать последними.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа переселения из районов Крайнего Севера для жителей Камчатки урезана федеральным центром до минимума. В 2018 году переселиться из региона смогли только 28 семей. На полуострове ожидают, что в 2019 году финансирование урежут ещё сильней.