Луганск, 31 января, 2019, 07:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 31 января официальный сайт оборонного ведомства.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

Под огнём ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Калиново, Калиново-Борщевато и Сокольники.

Украинские силовики обстреляли Желобок и Калиново из 82-мм миномётов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

В район Калиново-Борщеватого прилетело девять мин калибра 120 мм со стороны захваченного ВСУ посёлка Попасная. Сокольники были обстреляны из гранатомёта СПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия со стороны населённого пункта Крымское.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республики более 120 единиц различных боеприпасов. Во время обстрелов погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

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