Рига, 31 января, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Рижские власти продолжают работу в нормальном режиме, заявил мэр Риги Нил Ушаков в Facebook.

Pasvaldiba.riga.lv Нил Ушаков

Комментируя информацию об обысках, которые были проведены Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в доме Ушакова, он заявил:

«Никаких подозрений против меня не высказано. Рижская дума продолжает работу в нормальном режиме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ушаков опроверг информацию о его задержании, которое якобы провело KNAB. Он сказал, что «вовлечен в какие-либо незаконные действия».