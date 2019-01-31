Ереван, 31 января, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Сделка на поставку российских истребителей Су-30СМ в Армению заключена, сообщает минобороны Армении.

Mil.ru Истребитель Су-30 СМ

Сумма поставки и количество истребителей пока не разглашается.

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Напомним, двухместный многоцелевой истребитель СУ-30 предназначен для уничтожения воздушных целей, ведения воздушной разведки и уничтожения наземных целей в простых и сложных метеоусловиях.

Су-30СМ — это серийный модернизированный вариант. Разработчик — ПАО «Компания «Сухой».