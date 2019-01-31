Армения покупает у России истребители СУ-30СМ
Ереван, 31 января, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Сделка на поставку российских истребителей Су-30СМ в Армению заключена, сообщает минобороны Армении.
Mil.ru
Истребитель Су-30 СМ
Сумма поставки и количество истребителей пока не разглашается.
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Напомним, двухместный многоцелевой истребитель СУ-30 предназначен для уничтожения воздушных целей, ведения воздушной разведки и уничтожения наземных целей в простых и сложных метеоусловиях.
Су-30СМ — это серийный модернизированный вариант. Разработчик — ПАО «Компания «Сухой».