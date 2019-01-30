Ереван, 30 января, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Армения закупила у России многоцелевые истребители Су-30СМ, сообщили в Минобороны Армении в ответ на запрос Sputnik Армения.

facebook.com/nikol.pashinyan Премьер-министр Армении Никол Пашинян в кабине истребителя Су-30СМ

«Республика Армения подписала соответствующую сделку по приобретению российских самолетов Су-30 СМ», — говорится в сообщении.

О количестве самолетов и сумме сделки в Минобороны не ответили, сославшись на секретные данные. Часть информации, по сообщению ведомства, будет опубликована на соответствующих этапах реализации сделки.

В сообщении также отмечается, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российского кредита в 100 миллионов долларов находится на стадии реализации.

О том, что процесс приобретения самолетов близок к завершению, министр обороны Давид Тоноян заявил на встрече с российскими журналистами 1 декабря. Тогда же он сообщил, что на стадии завершения находятся и переговоры о поставках вооружений в рамках российского кредита в 100 миллионов долларов.

О том, что Армения собирается приобрести российские истребители впервые намекнул премьер Армении Никол Пашинян, опубликовав на своей странице в Facebook достаточно интересную фотографию — на ней он был запечатлён в кабине многофункционального российского истребителя Су-30СМ. В подписи к фото Пашинян указал, что находится в кабине одного из лучших в мире истребителей.

29 августа министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что пришло время поменять облик сухопутных сил Армении.

«До сих пор армянские вооруженные силы имели четко выраженный облик сухопутных сил, опиравшийся на войска ПВО и наземные ракетные средства в вопросе борьбы за доминирование в воздухе. Однако времена изменились. Требуется наличие истребительно-бомбардировочной авиации, так как ни один ракетный комплекс не способен заменить ее в плане гибкости и противодействия», — сказал Тоноян.